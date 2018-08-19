В Воронеже из караоке-клуба уполз огромный питон

Руководство караоке-клуба, который расположен на проспекте Революции, сообщило о странном инциденте. Из заведения уполз огромный питон. Причем интересно, что администрация не может точно сказать, когда это случилось.

Ориентировочно, как сообщают официальные представители заведения, змея могла сбежать еще на прошлой неделе, приблизительно 16 октября. Примечательно, что перед совершением побега питон оставил в террариуме свою шкуру на память о себе. В террариуме обитали два представителя змей – самец и самка. Уполз именно самец, оставив самку коротать дни в одиночестве. Каким образом рептилии удалось выбраться из террариума, неизвестно.

Руководство караоке-клуба заявило, что уже проводились поисковые мероприятия, но они не принесли никаких результатов. Некоторые уверены, что змея не выжила на улице, поскольку уже начало холодать. Однако другие, напротив, утверждают, что рептилия уползла по вентиляции в столовую, где находится и сейчас, питаясь мышами.

Известно, что питон неопасен для человека, поскольку не кусает и является неядовитым. Однако он вполне может задушить. Но стоит иметь в виду, что если змея обитает в благоприятных условиях и не чувствует угрозу со стороны людей, нападать она не станет. Взрослая особь питона может достигать в длину примерно 10 метров. При этом вес его может составлять до 100 килограмм.