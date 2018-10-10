"Подавлены": Кокорин и Мамаев по очереди моют туалеты в "Бутырке"

О жизни известных футболистов, в отношении которых на данный момент проходит судебное разбирательство, рассказал начальник Бутырского следственного изолятора Москвы Сергей Телятников.

По словам начальника "Бутырки", российских спортсменов, которых подозревают в избиении троих человек, держат в отдельных небольших камерах. Всех троих, Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и Павла Мамаева расселили по разным изоляторам, у каждого имеется сосед.

Никто из них не жалуется на условия содержания, разве что Кокорин-старший просит поменять его камерой с братом. Дело в том, что ему досталась самая лучшая из имеющихся, а вот его 19-летнего родственника содержат в помещении с облезлыми стенами и неприятным запахом.

Тем не менее, "ребята подавлены", констатирует Телятников. По доброй воле и по очереди с соседями они моют туалеты, которыми пользуются на территории Бутырской тюрьмы. Чаще всего свое сожалению по поводу случившего высказывает Мамаев. Он говорит, что неправильно поступил, когда общается с сотрудниками СИЗО и с другими собеседниками. Реже об этом говорит Кокорин, однако начальник видит сожаление в его взгляде, сутулой походке и голосе.