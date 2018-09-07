Дончанка потеряла 45 тысяч рублей после “снятия порчи

Дончанка поверила незнакомке в несуществующую порчу и из-за этого потеряла деньги.

Жительница Семикаракорского района потеряла почти 50 тысяч рублей из-за своей доверчивости и неосторожности.

Как стало известно, к женщине на улице подошла незнакомка и рассказала, что на женщине очень серьезная порча, и снять ее нужно как можно скорее. Также, незнакомка сказала, что она может это сделать, но обряд нужно провести дома у женщины.

Женщина сильно испугалась и пригласила “целительницу” к себе, чтобы снять проклятие.

Как только псевдо-экстрасенс закончила свой “ритуал”, она поспешно покинула дом. Тогда потерпевшая заметила, что вместе с порчей она лишилась 45 тысяч рублей.

Тогда потерпевшая поняла, что это был обман и обратилась в полицию с целью поймать и наказать “колдунью”. Сотрудникам довольно быстро удалось поймать обманщицу. Теперь на женщину возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Тем временем в Ростове мужчина продает обученных тараканов-убийц, которые уничтожают своих сородичей.