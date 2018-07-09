В Кемерово у ТЦ "Зимняя вишня" появился мемориал скорби о жертвах стрельбы в Керчи

Местные жители начали сносить цветы и свечи к памятному камню, который установили после трагической смерти более полусотни человек при пожаре в бывшем торгово-развлекательном центре.

Прошло меньше недели с тех пор, как в Керчи случилась трагедия со стрельбой в политехническом колледже. С того времени началось расследование полиции, по ходу которого сотрудники начали выяснять обстоятельства произошедшего, а также разбираться, что привело к инциденту.

В связи с произошедшим по всей стране жители стали вспоминать жертв стрельбы и взрыва. Стихийный мемориал скорби о них, в том числе, появился в Кемерово. Горожане начали сносить цветы, свечи, игрушки и памятные таблички к камню, расположенному у ТЦ "Зимняя вишня". На табличках они запечатлели слова, которыми хотели поддержать родных и близких погибших при массовом убийстве в Керчи.