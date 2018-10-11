В Москве парень ограбил таксиста на 100 рублей

В столице произошёл инцидент, который едва не стоил пострадавшему жизни.

Сообщается, что накануне в Москве злоумышленник с компанией вызвал такси. Когда водитель приехал к заказчикам, они сели в автомобиль и поехали в конечную точку назначения. Сначала ничто не предвещало беды, однако после один из молодых людей начал угрожать таксисту холодным оружием, а именно ножом, требуя отдать все деньги, которые у него есть.

Однако оказалось, что у мужчины при себе было всего лишь 100 рублей. Забрав их, пассажиры скрылись с места преступления, а сам водитель отправился в правоохранительные органы, чтобы написать заявление на грабителя. На следующее утро полицейские нашли молодого человека, которому после следственных действий инкриминировали правонарушение.

Теперь парню грозит наказание согласно уголовному делу по факту разбоя, из-за которого он может сесть в тюрьму.