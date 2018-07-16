В Москве мужчина прыгнул в люк с кипящим битумом и сварился заживо

Сегодня, 10:36 \\ Происшествия

Неизвестный житель Москвы погиб, угодив в люк с кипящим битумом. Причины неизвестны, но правоохранительные органы выясняют все обстоятельства и выдвигают версии трагического события.

 Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова рассказала, что инцидент произошел ночью 20 октября, однако подробности о нем стали известны только сейчас. В настоящий момент выясняются все обстоятельства случившегося. Однако, по предварительной версии сотрудников правоохранительных органов, мужчина пересекал улицу, где велись ремонтные работы. Проходя мимо люка на грузовом автомобиле, в котором кипел битум, он прыгнул туда по неизвестной причине, не смог выбраться обратно и из-за высоких температур, поскольку в машине вещество кипело, сварился заживо.

Сотрудники полиции предполагают, что погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что дорожные службы работали с битумом на переулке Лучникова в Басманном районе. Известно, что битум – это органическое соединение, вещество, применяемое в дорожном строительстве и в производстве изоляционных материалов. Он может быть в нескольких состояниях - твёрдом или вязком.

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Автор - Евгения Чернобаб
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