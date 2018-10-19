Девять пострадали и один погиб в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде

Сегодня, 08:24 \\ Происшествия

Инцидент произошел недалеко от населенных пунктов Сартаково и Опский. На месте скончался водитель легкового автомобиля.

 Сотрудники Главного управления МВД России по Нижегородской области сообщают об утреннем дорожно-транспортном происшествии, по ходу которого один человек погиб и девять пострадали. Согласно информации, которую они предоставляют, аварию зафиксировали в пределах автодороги Нижний Новгород – Касимов на 15-м километре.

По предварительной версии следствия, участниками ДТП стали автомобиль корейского производства марки Kia с водителем внутри, а также автобус, в котором находились порядка полусотни пассажиров. Машины сошлись в столкновении по неизвестным пока причинам.

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Автор - Мартина Корф
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