В Таганроге мужчина обокрал несколько квартир на сумму более миллиона рублей

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В Таганроге неизвестный мужчина совершил несколько краж из некоторых квартир. Полная сумма оказалась больше миллиона рублей. Правоохранительные органы уже задержали преступника, которому 45 лет.

 Один из пострадавших заметил исчезновение драгоценностей, а также денег. Сразу же после увиденного мужчина написал заявление в полицию. Когда сотрудники правоохранительных органов начали проводить расследование, то оказалось, что еще четыре квартиры подверглись рукам грабителя.

При задержании подозреваемый не отрицал вину и даже рассказал, каким образом совершал проникновение в квартиры. Мужчина проверял наличие людей в доме, бросая маленькие камушки в окна, а после открывал окна отверткой.

Из украденного находились деньги, украшения, различная техника и шуба. Многие вещи мужчина продал в Ростове-на-Дону.

Обвиняемого заключили под стражу и возбудили дело по статье «Кража». Малую часть награбленного удалось изъять и вернуть владельцам. Ранее в Пензенской области мужчины из села Маис совершили кражу кровли частного дома. В отношении молодых людей возбудили уголовное дело в отношении хулиганов.

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Автор - Дарья Андросова
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