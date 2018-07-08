В Подмосковье пассажирский автобус столкнулся с маршруткой, погибли 4 человека

Сегодня, 18:34 \\ Происшествия

Авария случилась на одной из дорог Дмитровского района. Предварительно сообщается, что в ДТП травмы получили 10 человек.

 Как стало известно, в Подмосковье случилось серьезное ДТП. Авария случилась в поселке Новосиньково. Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с маршруткой Iveco.

Авария не обошлась без жертв. СМИ сообщают, что в ДТП на дороге в Дмитровском районе Подмосковья погибли 4 человека, еще 10 были травмированы. В Сети уже появились первые снимки с места ДТП. Судя по фото, пассажирский автобус из-за столкновения упал на бок. Мужчины, которые стали очевидцами аварии, пытаются перевернуть транспортное средство и поставить его на колеса.

 По данным, на момент ДТП автобус был без пассажиров. А вот в маршрутке пассажиры были, они занимали все места. Пассажирский ПАЗ, сообщают СМИ, вылетел на полосу встречного движения и там столкнулся с маршрутным такси. В пресс-службе У МВД по Московской области факт аварии подтвердили. Также там сообщили, что в ДТП действительно погибли 4 человека. К данному моменту причины аварии не сообщаются.

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Автор - Анна Пушкина
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