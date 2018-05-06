Пропавшую казахстанскую журналистку нашли мертвой в Алматы

Журналистка и продюсер музыкального телеканала Hit tv Айгерим Мусаева пропала 19 октября, ее мертвое тело нашли 21 октября. У женщины остались двое детей.

В пресс-службе департамента полиции на транспорте МВД Республики Казахстан подтвердили факт гибели Айгерим Мусаевой. Пропавшую журналистку нашли мертвой в Алматы. Как они погибла – пока что не сообщается. Два дня назад о пропаже казахстанской журналистки сообщили ее друзья и родственники. Айгерим Мусаева вышла из своего дома, в последний раз ее зафиксировали камеры наблюдения возле ЦОНа в Алатауском районе.

Один из близких казахстанской журналистки писал, что она не могла просто так исчезнуть. Айгерим Мусаева была матерью двух детей, бросить их она явно не могла, считают ее друзья. Поиски женщины не привели к положительной развязке, казахстанскую журналистку нашли мертвой.

Похороны Айгерим Мусаевой состоятся завтра, 22 октября. Местные СМИ пока что не располагают информацией о причинах смерти журналистки. Не известно, были ли на теле Мусаевой следы насилия или травмы. Более детальная информация будет известна позже, когда подробностями решат поделиться родственники погибшей журналистки или же ее смерть прокомментируют в правоохранительных ведомствах.