В аварии поезда на Тайвани увеличилось количество пострадавших

Сегодня, 17:05 \\ Происшествия

В страшной аварии поезда на Тайване каждую минуту растет число пострадавших. На данный момент цифра увеличилась на 18 человек. Сотрудники пожарного управления острова сообщили о 160 пострадавших. Ранее спасательные службы знали лишь о 17 умерших и 132 людей с различными травмами.

 21 октября скоростной поезд Puyuma Express около 16 часов по местному времени сошел с рельс. В момент происшествия в поезде находилось около 366 человек. Спасательные службы и работники правоохранительных органов находятся на месте аварии и пытаются выяснить ее причины. Среди иностранных граждан пострадавших и погибших не обнаружено.

На сегодняшний день случившаяся ситуация является самой крупной среди поездов с 2012 года. На данный момент более 120 военнослужащих находятся на месте происшествия. Также врачи и спасательные службы приехали для помощи и эвакуации людей.

Ранее на трассе Могилев-Костюковичи произошла авария, в которой приняли участие легковой автомобиль и трактор. Женщина за рулем автомобиля скончалась на месте происшествия, а водитель трактора понес несколько травм. Более того, в лекговушке находилось еще три пассажира, двое из которых тоже ушли из жизни, а 19-летняя девушка госпитализирована в тяжелом состоянии.

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Автор - Дарья Андросова
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