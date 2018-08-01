В аварии поезда на Тайвани увеличилось количество пострадавших

В страшной аварии поезда на Тайване каждую минуту растет число пострадавших. На данный момент цифра увеличилась на 18 человек. Сотрудники пожарного управления острова сообщили о 160 пострадавших. Ранее спасательные службы знали лишь о 17 умерших и 132 людей с различными травмами.

21 октября скоростной поезд Puyuma Express около 16 часов по местному времени сошел с рельс. В момент происшествия в поезде находилось около 366 человек. Спасательные службы и работники правоохранительных органов находятся на месте аварии и пытаются выяснить ее причины. Среди иностранных граждан пострадавших и погибших не обнаружено.

На сегодняшний день случившаяся ситуация является самой крупной среди поездов с 2012 года. На данный момент более 120 военнослужащих находятся на месте происшествия. Также врачи и спасательные службы приехали для помощи и эвакуации людей.

Ранее на трассе Могилев-Костюковичи произошла авария, в которой приняли участие легковой автомобиль и трактор. Женщина за рулем автомобиля скончалась на месте происшествия, а водитель трактора понес несколько травм. Более того, в лекговушке находилось еще три пассажира, двое из которых тоже ушли из жизни, а 19-летняя девушка госпитализирована в тяжелом состоянии.