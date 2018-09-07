В Волгодонске полиция задержала преступника, который обокрал пенсионерку

В Волгодонске был задержан мужчина, которого подозревают в краже. Несколько дней назад в правоохранительные органы пришла 64-летняя женщина и сообщила, что ее обокрали.

Жительница города рассказала, что передвигалась по улице и внезапно к ней быстрым шагом направился злоумышленник, который выдернул из рук пенсионерки хозяйственную сумку с кошельком внутри. После похищения человек скрылся с места преступления.

Полиция задержала молодого человека 21-го года. Он не стал отрицать вину и сообщил, что деньги были потрачены на свои необходимости, а вот вещи сразу же оказались в мусорном баке одного из дворов.

В результате, заведено уголовное дело в отношении данного фигуранта.

Ранее в Калининграде полиция задержала преступника, который несколько лет совершал кражи.