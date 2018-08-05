Известный украинский блогер довел до слез официантку на улице Ивана-Франковска

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Камеры видеонаблюдения одного из местных заведений Ивана-Франковска зафиксировали инцидент, произошедший между официанткой и Игорем Пустовитом. На ролике видно, что он хватает девушку за волосы, резко толкая к двери.

 По словам самого известного блогера, он пришел вместе со своей семьей в ресторан. Их обслуживала девушка, которая и стала героиней видеозаписи, распространившейся в интернете. Однако, как указал Игорь Пустовит, работница заведения начала смеяться над ним и его семьей, когда блогер запретил ей обращаться к ним на русском языке. Это совсем не устроило мужчину, поэтому он пошел к ней разобраться. На кадрах блогер вместе с еще одним неизвестным мужчиной что-то говорят официантке. При этом девушка уже плачет, молодые люди успели довести ее до слез. На помощь к напуганной сотруднице пришла ее коллега, однако, мужчины отстранили ее. А к провинившейся официантке Игорь Пустовит попытался приложить силу. Он схватил ее за волосы и толкнул к двери.

После этого к ним подоспели другие люди, которых не видно на ролике. Возможно, это администрация организации, где работает официантка. Отмечается, что инцидент произошел несколько месяцев назад, однако широкое распространение получил только сейчас, когда в сети появилась соответствующая видеозапись. Пользователи отметили, что, если блогер и не будет наказан посредством закона, к нему стоит применить общественное осуждение.

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Автор - Евгения Чернобаб
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