В Магнитогорской больнице отказали в помощи пострадавшему ребенку

Сегодня, 13:47 \\ Происшествия

В Магнитогорской больнице сотрудники не стали принимать ребенка, который является пострадавшим в ДТП, из-за отсутствия документов.

 По словам очевидцев авария произошла на трассе в направлении красной Башкирии. В случившимся понесли повреждения два взрослых человека и их ребенок.

Врачи доставили ребенка в детскую больницу, но в приемном покое работникине согласились оказывать помощь малышу. Главный врач также пояснила, что без документов ни в одном медицинском учреждении не примут человека. Спустя время, сотрудница в регистратуре сообщила, что в приеме отказа не было.

В результате, помощь малышу была произведена после большого скандала.


Ранее в сети появилось фото, на котором несколько сотрудников скорой помощи направлялись в Мавзолей. Данная ситуация последовала за собой нескончаемое количество шуток.

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Автор - Дарья Андросова
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