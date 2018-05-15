В Магнитогорской больнице отказали в помощи пострадавшему ребенку

В Магнитогорской больнице сотрудники не стали принимать ребенка, который является пострадавшим в ДТП, из-за отсутствия документов.

По словам очевидцев авария произошла на трассе в направлении красной Башкирии. В случившимся понесли повреждения два взрослых человека и их ребенок.

Врачи доставили ребенка в детскую больницу, но в приемном покое работникине согласились оказывать помощь малышу. Главный врач также пояснила, что без документов ни в одном медицинском учреждении не примут человека. Спустя время, сотрудница в регистратуре сообщила, что в приеме отказа не было.

В результате, помощь малышу была произведена после большого скандала.





Ранее в сети появилось фото, на котором несколько сотрудников скорой помощи направлялись в Мавзолей. Данная ситуация последовала за собой нескончаемое количество шуток.