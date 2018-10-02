В Москве из квартиры вынесли икону и деньги общей суммой в миллион рублей

Сегодня, 13:29 \\ Происшествия

В столице вновь произошло преступление с незаконным проникновением в квартиру.

Сообщается, что в Москве местная жительница обратилась в правоохранительные органы. Она заявила, что её ограбили, похитив из жилья икону и денежные средства в размере 890 тысяч рублей. Общая сумма ущерба женщины составила 1 миллион и 90 тысяч рублей. На данный момент началось расследование происшествия, а против злоумышленника, которого ищет полиция, было возбуждено уголовное производство по факту кражи в особо крупных размерах.

Ранее также в российской столице произошёл казус - девушка обратилась в полицию с заявлением об ограблении в такси, так как она не обнаружила свой мобильный телефон. Однако чуть позже в отделении появился таксист, который принёс смартфон и заявил, что принял такие меры, так как пассажирка не хотела платить за поездку.

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Автор - Татьяна Сазонова
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