В Саратовской области произошел крупный пожар

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В ночь на 21 октября случилось серьезное возгорание в Саратовской области в Энгельсском районе.

 В 0:44 в пожарную организацию поступил звонок, в котором сообщили о масштабном пожаре в селе Подгорное. В данном месте произошло возгорание сарая и сенника.

Около семи человек сразу отреагировали на вызов из всего состава. Также на место происшествия в срочном порядке появились три машины. Полная площадь пожара составила 360 квадратных метров.

А полная ликвидация огня произошла в 2:40. Пострадавших, а также умерших на месте возгорания не обнаружено.

Ранее во Владикавказе случился пожар, который пытались потушить 150 человек. Это случилось на заводе «Электроцинк». 42 единицы техники прибыли на место возгорания. В итоге, один из сотрудников Федеральной противопожарной службы погиб, а двое пожарных являются пострадавшими и доставлены в больницу.

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Автор - Дарья Андросова
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