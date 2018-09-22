Водитель маршрутки в Ростове подрался с пассажиром, используя биту

Сегодня, 11:05 \\ Происшествия

Инцидент произошел накануне 20 октября. Как сообщают очевидцы, пассажир был пьян, разбил стекло в маршрутке и предложил выяснить отношения с водителем на улице. Последний вышел, однако, вооружился битой.

 Драка, произошедшая в Ростове между буйным пассажиром и водителем микроавтобуса, попала на видео. Случай был зафиксирован на проспекте Королева в микрорайоне Северный. Как рассказали свидетели происшествия, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, зашел в салон транспортного средства и начал хамить гражданину, сидевшему за рулем. По словам очевидцев, претензии были не обоснованы. В основном, пассажир ограничивался вопросом: «Куда ты едешь?» Спустя несколько минут препираний удалось установить, что молодому человеку нужно совсем в другую сторону.

Водитель резко попросил пьяного парня покинуть салон и не мешать остальным пассажирам. Однако дебошир воспринял этот призыв иначе. Он позвал мужчину на улицу, чтобы выяснить отношения: «Давай выходи, лицо бить буду». После этого молодой человек разбил окно в маршрутке. Водитель взял биту, вышел из транспортного средства, нанес нарушившему общественный порядок пассажиру несколько ударов, что позволило его успокоить. Затем он вернулся в микроавтобус и продолжил работу.

Об инциденте было сообщено в полицию. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что проводят проверку по поводу случившегося, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Автор - Евгения Чернобаб
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