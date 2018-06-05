В Китае 22 шахтера оказались замурованы в шахте из-за обвала

Сегодня, 10:23 \\ Происшествия

Инцидент произошел в субботу поздно вечером на угольной шахте в уезде Юньчэн округа Хэцзэ провинции Шаньдун в Китае. В настоящий момент более 20 человек остаются заблокированными под землей.

 На одной из угольных шахт произошёл крупный обвал. Сообщается, что в момент происшествия в ней находились 334 человека. Однако 312 из них успели вовремя сориентироваться и без дополнительных проблем и препятствий выбраться на поверхность. Однако 22 шахтера остались внизу.

Сейчас на месте событий присутствуют спасательные службы, представители правоохранительных органов и бригады врачей. Ведутся спасательные работы, чтобы помочь оставшимся в шахте людям. По предварительным данным, никакой информации о пострадавших и жертвах обвала пока не поступало. О состоянии горняков, находящихся внизу, также пока нет сведений. В поисковых работах задействовано около 170 человек. Отмечается, что местные власти бросили все силы, чтобы организовать оперативную спасательную операцию. Известно, что удалось восстановить систему вентиляции, которая ведет в шахту. Официальная причина обвала не называется, однако, предположительно его вызвал, так называемый, горный удар. Это разрушение пласта угля, прилегающего к горной выработке.

В прошлом году весной произошел похожий случай. Тогда под землей оказались 11 шахтеров. А погибли в результате обвала стали 6 горняков. Инцидент был зафиксирован в уезде Цинсюй городского округа Тайюань.

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Автор - Евгения Чернобаб
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