В Санкт-Петербурге автомобиль вылетел в остановку

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В Санкт-Петербурге произошло ДТП, в которой автомобиль врезался в остановку.

 Авария произошла на Невском проспекте возле Гостиного двора. Очевидцы выложили в социальную сеть фото и написали множество комментариев по данному ДТП. Джип BMW несколько раз перестраивался и куда-то спешил. В итоге, машина задела еще два автомобмля. Водитель одного из задетых транспортов не справился с управлением и влетел в остановку.

На данный момент на месте случившегося разбираются сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Они выясняют причины аварии и ее детали. Информация о пострадавших пока неизвестна.

Ранее в Хабаровске произошла авария, в которой пострадало 5 человек. Внедорожник и автобус совершили столкновение на скорости. У водителя травма головы, а пострадавшие получили переломы, сотрясения и ушибы. По данному делу проводится проверка правоохранительных органов, которые выясняют причину аварии.

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Автор - Дарья Андросова
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