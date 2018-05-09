Воздушная гимнастка сорвалась с высоты в цирке Новокузнецка

Инцидент произошел утром 20 октября в цирке Новокузнецка в рамках мероприятия "Под сводом старого шатра". Гимнастка выполняла один из трюков, но внезапно сорвалась вниз. Очевидец снял момент падения на видео.

Сообщается, что молодой девушке всего 19 лет. Она выполняла акробатические элементы без страховки. Артистка приехала из Красноярска. Пока официально неизвестно, что пошло не так в процессе выступления воздушной гимнастки. Однако девушка упала с большой высоты и, по предварительной информации, повредила спину. На место происшествия была оперативно вызвана бригада скорой помощи. После оперативного первичного осмотра и оценки состояния пострадавшей ее госпитализировали в местную больницу. Медики предварительно диагностировали ей перелом позвоночника. Однако пострадавшая может шевелить как руками, так и ногами, из чего врачи сделали вывод, что спинной мозг не поврежден.

Предположительно, во время выступления у артистки развязался узел, который должен был удерживать гимнастку наверху. Именно поэтому 19-летняя девушка сорвалась вниз. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, и устанавливаются все обстоятельства случившегося.