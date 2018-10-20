Футболисты Кокорин и Мамаев оценили вкус рисовой каши в «Бутырке»

Как указал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников, чаще всего еда в тюрьме «оставляет желать лучшего».

Футболисты Мамаев и Кокорин сейчас продолжают находиться в СИЗО №2, которое также известно как «Бутырка». Иван Мельников рассказал, что арестованные спортсмены уже оценили вкус рисовой каши. Это блюдо им понравилось. Павел Мамаев, говоря о тюремной еде, отметил, что он понимает – сейчас он не на курорте, поэтому о вкусе блюд ему сильно рассуждать не приходится.

Так, Мамаеву и Кокорину понравилась каша в «Бутырке». Иван Мельников указал, что в СИЗО №2 еда могла быть и хуже. Он и другие сотрудники Общественной наблюдательной комиссии периодически проверяют качество блюд для арестованных, также подаются замечания.

По словам Мельникова, по закону должна подаваться капуста с мясом, однако мяса в данном блюде чаще всего нет. Ранее уже сообщалось, что арестованный футболист Александр Кокорин впервые получил передачу. Ранее передачи получал лишь его друг Мамаев.