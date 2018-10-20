Футболисты Кокорин и Мамаев оценили вкус рисовой каши в «Бутырке»

Сегодня, 18:55 \\ Происшествия

Как указал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников, чаще всего еда в тюрьме «оставляет желать лучшего».

 Футболисты Мамаев и Кокорин сейчас продолжают находиться в СИЗО №2, которое также известно как «Бутырка». Иван Мельников рассказал, что арестованные спортсмены уже оценили вкус рисовой каши. Это блюдо им понравилось. Павел Мамаев, говоря о тюремной еде, отметил, что он понимает – сейчас он не на курорте, поэтому о вкусе блюд ему сильно рассуждать не приходится.

 Так, Мамаеву и Кокорину понравилась каша в «Бутырке». Иван Мельников указал, что в СИЗО №2 еда могла быть и хуже. Он и другие сотрудники Общественной наблюдательной комиссии периодически проверяют качество блюд для арестованных, также подаются замечания.

По словам Мельникова, по закону должна подаваться капуста с мясом, однако мяса в данном блюде чаще всего нет. Ранее уже сообщалось, что арестованный футболист Александр Кокорин впервые получил передачу. Ранее передачи получал лишь его друг Мамаев.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Пушкина
Главное за неделю

Родители «Керченского стрелка» Рослякова до сих пор не забрали его труп из морга

 По словам замглавы администрации Керчи Дилявера Мельгазиева, тело Владислава Рослякова продолжает оставаться в городском морге. Родители «Керченского стрелка» его труп до сих пор не забрали.

Автозавод «Урал» выпускает и продает дорожные автомобили

На автозаводе «Урал» сообщили о том, что на конвейер отправлены дорожные автомобили...

Собиралась отмечать 65-летие: жительница Керчи рассказала о погибшей в колледже сестре

 Нина Мамонтова, сестра погибшей Людмилы Устенко, решила рассказать о трагедии. Умершая...

В России стартовали продажи обновленного УАЗ «Пикап»

Представители автопроизводителя УАЗ сообщили, что в России стартовали продажи...

Жители Керчи считают, что газовые плиты никак не могли стать причиной взрыва в колледже

 Местные жители отмечают, что взрыва газа в учебном заведении не могло произойти из-за...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ