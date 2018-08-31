Начальника ГИБДД по кадрам схватили за использование топливной карты в личных целях

Полицейский потратил служебную услугу для заправки собственного автомобиля. Об этом 20 октября заявили представители пресс-центра МВД России.

Главное управление собственной безопасности обнаружило злоупотребление полномочиями со стороны начальника отдела кадров всероссийского ГИБДД. Сотрудники ведомства подозревают, что руководитель использовал служебную топливную карту для получения бензина, предназначенного для поездок по личным нуждам.

Кадровика схватили и возбудили против него уголовные дела по признакам растраты и злоупотребления. В настоящий момент чиновник находится под домашним арестом по решению суда. Если служебная проверка докажет правонарушение, полицейского уволят и привлекут у уголовной ответственности.