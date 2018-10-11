В Свердловской области произошла авария, в которой несколько погибших

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Ночью 20 октября в Свердловской области произошла авария, в которой скончались четыре человека, а еще один отправлен в отделение больницы.

 Данное ДТП случилось на 284-м километре на трассе Екатеринбург — Серов. По словам очевидцев правоохранительные органы смогли составить предварительную картину произошедшего. Как стало известно, водитель Mitsubishi Lancer превысил скорость и пересек встречную полосу для дальнейшего обгона, но погода испортила планы мужчины, что привело к столкновению с автомобилем «Лада Гранта».

Водитель Лада скончался на месте происшествия. Такая ситуация произошла и со всеми людьми, которые находились в Mitsubishi. Также в российском автомобиле имеется и пострадавший, которого доставили в больницу сотрудники скорой помощи. Этим транспортом управлял мужчина из Екатеринбурга. Его стаж водителя составлял 10 лет. А вот за рулем иномарки находился молодой человек, который имел права всего 3 года.

Ранее в Казани произошла авария, в которой насчитывается 10 пострадавших. Случилось ДТП автобуса и легкового автомобиля. Среди пострадавших находится мальчик 7-ми лет.

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Автор - Дарья Андросова
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