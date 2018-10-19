Арестованный футболист Кокорин получил первую передачу в СИЗО

Сегодня, 16:36 \\ Происшествия

Ответственный секретарь наблюдательной комиссии в Москве Иван Мельников сообщил, что Александр Кокорин испытывает раскаяние и переживает о своей супруге с детьми. Также футболист просит разрешить ему носить в СИЗО часы и ходить в тренажерный зал, чтобы там заниматься спортом.

 Ранее СМИ сообщали, что игрок «Краснодара» Павел Мамаев, также находящийся в СИЗО, получил от своих родных уже три передачи. Родственники футболиста приносили ему продукты и одежду. А вот Александр Кокорин и его брат Кирилл передач не получали.

 Теперь же стало известно, что и Кокорин получил свою первую передачу в СИЗО. Что футболисту принесли его родственники – пока что не сообщается. Уже известно, что арестованный футболист Кокорин посетил храм, находящийся в СИЗО. Кокорин переживает о своей физической форме и хочет ходить в спортзал, а также его беспокоит тот факт, что при нем нет наручных часов. Просьбу о часах и допуске в тренажерный зал в СИЗО еще не одобрили, однако и не отвергли.

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Автор - Анна Пушкина
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