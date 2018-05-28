На месте рухнувшего самолета Л-39 нашли части тела

Поисковая экспедиция продолжает извлекать из Азовского моря останки транспортного средства. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией.

Рухнувший Л-39 "Альбатрос" нашли в 1,5 километрах от побережья Азовского моря у Должанской косы. Именно там, где реактивный самолет потерпел крушение по расчетам экспертов. Помимо 50 фрагментов Л-39, поисковикам удалось поднять со дна две части человеческого тела. Подробности пока неизвестны. "ТАСС" отмечает, что специалистам ещё предстоит исследовать место падения.

Напомним, 18 октября "Альбатрос" рухнул в море во время учебного полета. По предварительной версии, к авиакатастрофе привели технические неполадки. Официальные источники в Минобороны утверждают, что оба пилота катапультировались. Однако их тела, живые или мертвые, до сих пор не найдены.