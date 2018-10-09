В Казани произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса

Сегодня, 13:58 \\ Происшествия

В Казани на Горьковском шоссе в 11:30 произошло сталкновение, в которой пострадал мальчик 7-ми лет.

 По словам очевидцев и предположениям правоохранительных органов водитель автомобиля Volkswagen Tiguan решил совершить маневр, который неудачно закончился. Машина при повороте налево совершила столкновение с рейсовым автобусом на скорости. После встречи с данным транспортом Volkswagen оказался в кювете. Автобус, в свою очередь получил большие повреждения.

Внутри внедорожника сидел ребенок, который довольно сильно пострадал. Сотрудники скорой помощи осмотрели мальчика и направили в местное отделение больницы. Пассажиры автобуса тоже получили повреждения. Шесть человек требуют помощи специалистов и врачей. На место ДТП прибыло 4 машины скорой помощи.

На данный момент полиция и сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося и уточняют детали происшествия.

Ранее в Нижнем Тагиле произошла авария, в которой погиб 22-летний парень. Молодой человек переходил дорогу в момент происшествия. В результате, он скончался до приезда врачей.

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Автор - Дарья Андросова
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