Врачи из Москвы вылетели в Крым на помощь подросткам с осложнениями

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Двое пострадавших в колледже Керчи страдают от инфекции. Так объявила в субботу пресс-служба российского Минздрава.

 У подросток появились инфекционные осложнения травм, полученных из-за стрельбы. 20 октября в Симферополь вылетела группа медиков из Москвы. Среди них: глава департамента экстренной медпомощи Оксана Гусева, начальник ФМБА Владимир Уйба, а также Валерий Митиш, главный врач НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Им подсобит опытная реанимационная бригада из хирургов и нейрохирургов. Всего - 7 специалистов.

Врачи должны прибыть до конца дня. Московские медики лично осмотрят пациентов и проведут консилиум с крымскими коллегами. Если пострадавшим окажется проблематично помочь в условиях симферопольской больницы, их могут перевезти в одну из лучших клиник Москвы.

После инцидента со стрельбой и взрывами в Керченском колледже, в больницах лечатся 45 человек, 25 из которых - несовершеннолетние. Состояние 10 пациентов медики оценили, как тяжелое. 20 пострадавших спасти не удалось. По данным следствия, все это устроил 18-летний студент Владислав Росляков, найденный мертвым на месте преступления. Ведется дело о массовом убийстве.

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Автор - Александр Лубяной
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