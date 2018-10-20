Готовился с 2017 года: «Керченский стрелок» тренировался перед атакой и сжег религиозную литературу, телефон и ноутбук

СМИ выяснили, что Влад Росляков готовился к атаке на колледж с января 2017 года. У студента было свое «логово», где он несколько раз взрывал свои бомбы и сжег свой ноутбук с телефоном.

Как сообщает Telegram-канал Life Shot, недалеко от дома Влада Рослякова была заброшенная территория. Там «Керченский стрелок» тренировался перед атакой. По данным источника, студент испытывал свои бомбы и стрелял. Местные жители утверждают, что перед трагедией в колледже, они слышали несколько взрывов с места предполагаемого «логова» Рослякова.

На месте, откуда были слышны взрывы, был найден обгоревший взрывпакет. Такой же пакет правоохранители находили в колледже после трагедии. Издание сообщает, что «логово» Рослякова находилось в километре от его дома. Житель Керчи также рассказал, что за несколько часов до трагедии он видел огонь. Оказалось, что перед атакой Росляков сжигал религиозную литературу. Огонь потушил сосед.

После сжигания книг «Керченский стрелок» снова пошел в свое «логово», там он сжег свои личные вещи – телефон и ноутбук. По всей видимости, последние полтора года Росляков усиленно готовился к атаке и продумал каждый свой шаг. К нападению на студентов и преподавателей «Керченский стрелок» готовился с 2017 года. Ранее уже сообщалось, что Росляков покупал патроны для средней дичи, в охотничьем магазине ему продали 150 боеприпасов. «Керченский стрелок» явно не хотел потерять оружие перед бойней, летом этого года Росляков поставил у себя дома специальный сейф и хранил оружие по всем правилам и стандартам.