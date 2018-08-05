Актриса "Дизель Шоу" умерла в автокатастрофе под Киевом

Сегодня, 12:36 \\ Происшествия

Марина Поплавская вместе с другими участниками коллектива ехала в сторону Чопа. Об на Facebook написал львовский депутат Игорь Зинкевич со слов правоохранителей.

 По предварительным данным, утром 20 октября автобус "Неоплан" с актерами "Дизель Шоу" попал в автокатастрофу у села Мыла под Киевом. Пассажирский транспорт столкнулся с грузовиком "МАЗ", перевозившего груз для "Новой почты". В Нацполиции Украины считают, что водитель автобуса потерял управление. Полицейские задержали мужчину и возбудили против него уголовное дело, подозревая несоблюдение требований безопасности на дороге.

 

Как пишет Игорь Зинкевич, Марина Поплавская погибла на месте. Ещё 4 юмориста госпитализированы с травмами высокой тяжести. Всего в салоне находилось 14 пассажиров.

Актриса начинала свою юмористическую карьеру в качестве лидера команды КВН "Девушки из Житомира". После этого работала редактором украинской ассоциации клуба и преподавала украинский язык в школе. Широко прославилась благодаря участию в программах "Дизель Шоу", "На троих", "DIZEL утро.

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Автор - Александр Лубяной
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