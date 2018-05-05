В Забайкалье по дороге в школу пропала 12-летняя девочка

В последний раз школьницу видели 19 октября, полиция уже ведет поиски девочки. В Следкоме уже возбуждено уголовное дело, правоохранители рассматривают версию убийства.

В Забайкалье пропала 12-летняя девочка. Она исчезла в Чите, по дороге в школу. Утром 19 октября школьница вышла из своего дома, но на уроки она так и не пришла. Полиция активно ведет поиск и просит всех, кто мог видеть девочку или что-то знать о ее местонахождении, сообщить об этом правоохранителям.

Следователи были дома у школьницы, там они опросили родителей и других родственников пропавшей школьницы, сейчас ведется опрос ее друзей и одноклассников.

Уточняется, что девочка пропала в «Северном» микрорайоне Читы. Там полиция, поднятая по тревоге, провела поиски. За сутки девочку так и не нашли. По данным, девочку Зовут Дарья, она учится в школе №25. Рост школьницы – примерно 160 сантиметров, у нее плотное телосложение. На вид девочке около 14 лет, у нее длинные русые волосы и голубые глаза. Из дома она ушла в школу, поэтому родители видели ее в последний раз в школьном костюме, бирюзовой куртке, белой вязаной шапке. У девочки был черный рюкзак.