Похитители отпустили на свободу самого молодого миллиардера Африки

Сегодня, 11:25 \\ Происшествия

Богач из Танзании Мухаммед Девджи благополучно вернулся домой из неволи. Так пишет агентство Reuters.

 Самый молодой миллиардер Африки обрел свободу утром 20 октября. Неизвестные похитители отпустили его посреди поля. Муххамед Девджи заявил СМИ, что находится в целости и сохранности. Он пока не разглашает подробностей о своем похищении и требования злоумышленников. По предварительным данным, люди в масках насильно увезли мужчину на автомобиле из города Дар-эс-Салам.

43-летний предприниматель успешно развил в Танзании компанию, занимающуюся оптовой торговлей. Фирма досталась Муххамеду Девджи, однако он сумел превратить её в крупный международный конгломерат под названием MeTL Group, не только продающий, но производящий собственные товары. В настоящее время Forbes оценивает доходы африканца в 1,5 миллиарда долларов. Это самый большой показатель во всей Танзании.

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Автор - Александр Лубяной
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