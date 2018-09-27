В Китае медики достали из глаза 5-месячного ребенка 11 паразитов

Сегодня, 11:05 \\ Происшествия

Круглых червей младенец мог подхватить во время контакта с соседскими животными. Об этом пишет Daily Mail.

 Врачи из Китая опубликовали в Сети видеозапись операции по удалению живых паразитов. Они объяснили, что больница города Сиань в провинции Шэньси приняла маму с 5-месячным ребенком. Женщина пожаловалась, что мальчик Дун-Дун часто трет глаз. Медики осмотрели маленького пациента и заметили под веком 11 нематод вида Thelazia callipaeda.

Заражение такими червями называется "телязиоз". Очень часто инфекцию разносят мухи. Врачи вооружились хирургическими инструментами и за 21 минуту достали из глаза Дун-Дуна всех паразитов. Ещё живых червей передали в лабораторию, чтобы наверняка определить источник заражения. Некоторое время мальчику придется полежать в стационаре под наблюдением медперсонала.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Собиралась отмечать 65-летие: жительница Керчи рассказала о погибшей в колледже сестре

 Нина Мамонтова, сестра погибшей Людмилы Устенко, решила рассказать о трагедии. Умершая женщина работала в керченском колледже секретарем, около 30 лет своей жизни она посвятила учебному заведению.

Автозавод «Урал» выпускает и продает дорожные автомобили

На автозаводе «Урал» сообщили о том, что на конвейер отправлены дорожные автомобили...

Жители Керчи считают, что газовые плиты никак не могли стать причиной взрыва в колледже

 Местные жители отмечают, что взрыва газа в учебном заведении не могло произойти из-за...

В России стартовали продажи обновленного УАЗ «Пикап»

Представители автопроизводителя УАЗ сообщили, что в России стартовали продажи...

В Керчи взорвался газ, погибли 10 человек

 Взрыв прогремел примерно в 12 часов дня в политехническом колледже.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ