В Китае медики достали из глаза 5-месячного ребенка 11 паразитов

Круглых червей младенец мог подхватить во время контакта с соседскими животными. Об этом пишет Daily Mail.

Врачи из Китая опубликовали в Сети видеозапись операции по удалению живых паразитов. Они объяснили, что больница города Сиань в провинции Шэньси приняла маму с 5-месячным ребенком. Женщина пожаловалась, что мальчик Дун-Дун часто трет глаз. Медики осмотрели маленького пациента и заметили под веком 11 нематод вида Thelazia callipaeda.

Заражение такими червями называется "телязиоз". Очень часто инфекцию разносят мухи. Врачи вооружились хирургическими инструментами и за 21 минуту достали из глаза Дун-Дуна всех паразитов. Ещё живых червей передали в лабораторию, чтобы наверняка определить источник заражения. Некоторое время мальчику придется полежать в стационаре под наблюдением медперсонала.