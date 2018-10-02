Самолет Boeing 737 совершил срочную посадку из-за пассажира

Сегодня, 11:03 \\ Происшествия

Самолет из компании «Якутия» был вынужден совершить посадку в Сыктывкаре. Виной срочной посадки стал пассажир, которому внезапно стало плохо.

 19 октября Boeing 737 совершал перелет из Сочи в Якутск с пересадкой в Москве.

В 20:46 самолет сел в Республике Коми около административного центра. Пассажира сразу же встретили сотрудники скорой помощи, после чего самолет смог продолжить свой путь в следующем направлении.

В воздушном транспорте находилось 142 человека и семь сотрудников экипажа.

Ранее стало известно об экстренной посадке одномоторного четырехместного самолета Piper PA-28-161, в котором находилось два человека. Самолет приземлился в Калифорнии. Никто в срочной посадке не пострадал.

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Автор - Дарья Андросова
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