Самолет Boeing 737 совершил срочную посадку из-за пассажира

Самолет из компании «Якутия» был вынужден совершить посадку в Сыктывкаре. Виной срочной посадки стал пассажир, которому внезапно стало плохо.

19 октября Boeing 737 совершал перелет из Сочи в Якутск с пересадкой в Москве.

В 20:46 самолет сел в Республике Коми около административного центра. Пассажира сразу же встретили сотрудники скорой помощи, после чего самолет смог продолжить свой путь в следующем направлении.

В воздушном транспорте находилось 142 человека и семь сотрудников экипажа.

Ранее стало известно об экстренной посадке одномоторного четырехместного самолета Piper PA-28-161, в котором находилось два человека. Самолет приземлился в Калифорнии. Никто в срочной посадке не пострадал.