В Белоруссии девушка-пешеход не пропустила кортеж Лукашенко

По информации водителей машин, ехавших рядом с президентским кортежем, девушка была в наушниках, поэтому не слышала спецсигналы. Произошедшее попало на видео.

В Белоруссии случился необычный инцидент. Девушка-пешеход на одной из дорог города Гродно не пропустила кортеж президента страны Александра Лукашенко. Девушка шла по пешеходному переходу, она остановилась и пропустила первый автомобиль из кортежа, но после этого она снова начала идти по дороге. Из-за пешехода президентский состав машин был вынужден останавливаться.

Очевидцы утверждают, что девушка не специально не пропустила кортеж президента. Якобы, она была в наушниках и шла по пешеходному переходу, поэтому решила не смотреть по сторонам. Пользователи Сети осудили девушку за невнимательность и за то, что та переходит дорогу в наушниках.

По мнению комментаторов, она рисковала попасть под машину. Некоторые также заметили, с какой невозмутимостью девушка заставила кортеж президента Лукашенко остановиться.