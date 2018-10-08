Залетевшие в двигатель куропатки остановили самолет Омск-Москва

Компании "Уральские авиалинии" пришлось отложить рейс для 157 пассажиров. Об этом в субботу рассказала представитель Западно-Сибирско прокуратуре на транспорте Оксана Горбунова.

Самолет должен был вылететь из Омска в Москву, где приземлиться в аэропорту Домодедово. Однако ещё при рулении авиалайнер остановили две куропатки. Залетевшие в двигатель птицы создали угрозу авиакатастрофы. К счастью, пилоты не успели поднять транспортное средство в воздух и своевременно затормозили.

Инцидент произошел 20 октября в 6:57 по региональному времени. "Уральские авиалинии" обещают отправить пассажиров по рейсу в 13:40, когда в омский аэропорт прибудет резервный самолет. До тех пор сотрудники авиакомпании обеспечивают клиентов едой, напитками и камерой хранения.