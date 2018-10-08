Залетевшие в двигатель куропатки остановили самолет Омск-Москва

Сегодня, 09:32 \\ Происшествия

Компании "Уральские авиалинии" пришлось отложить рейс для 157 пассажиров. Об этом в субботу рассказала представитель Западно-Сибирско прокуратуре на транспорте Оксана Горбунова.

 Самолет должен был вылететь из Омска в Москву, где приземлиться в аэропорту Домодедово. Однако ещё при рулении авиалайнер остановили две куропатки. Залетевшие в двигатель птицы создали угрозу авиакатастрофы. К счастью, пилоты не успели поднять транспортное средство в воздух и своевременно затормозили.

Инцидент произошел 20 октября в 6:57 по региональному времени. "Уральские авиалинии" обещают отправить пассажиров по рейсу в 13:40, когда в омский аэропорт прибудет резервный самолет. До тех пор сотрудники авиакомпании обеспечивают клиентов едой, напитками и камерой хранения.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Собиралась отмечать 65-летие: жительница Керчи рассказала о погибшей в колледже сестре

 Нина Мамонтова, сестра погибшей Людмилы Устенко, решила рассказать о трагедии. Умершая женщина работала в керченском колледже секретарем, около 30 лет своей жизни она посвятила учебному заведению.

Автозавод «Урал» выпускает и продает дорожные автомобили

На автозаводе «Урал» сообщили о том, что на конвейер отправлены дорожные автомобили...

Жители Керчи считают, что газовые плиты никак не могли стать причиной взрыва в колледже

 Местные жители отмечают, что взрыва газа в учебном заведении не могло произойти из-за...

В России стартовали продажи обновленного УАЗ «Пикап»

Представители автопроизводителя УАЗ сообщили, что в России стартовали продажи...

В Керчи взорвался газ, погибли 10 человек

 Взрыв прогремел примерно в 12 часов дня в политехническом колледже.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ