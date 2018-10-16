СМИ раскрыли подробности смерти сооснователя Microsoft Пола Аллена

Бизнесмена убил септический шок из-за онкологического заболевания. Так пишет издание TMZ.

Американское СМИ получило подробное медицинское заключение из свидетельства о смерти Пола Аллена. Согласно выводам врачей из медицинского центра Сиэтла, сооснователь Microsoft страдал лимфомой. Рак подавил иммунную систему пациента, что привело к осложнениям инфекции. Именно это по этой причине Пол Аллен скончался 15 октября.

Накануне информацию о его смерти раскрыли сотрудники инвестиционной компании Vulcan. Предприниматель вместе с Биллом Гейтсом создал всемирно известную корпорацию Microsoft. Однако уже в 1983 году он отошел от дел из-за рака. После ремиссии Пол Аллен сохранил 36% акций компании и активно увлекся другими проектами: спортивными клубами, инвестициями, музыкой и благотворительностью. Новая опухоль настигла бизнесмена в 2009 году и более не отступила.