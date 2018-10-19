В Барнауле произошла авария с несколькими пострадавшими

20 октября ночью в Барнауле произошла авария, которую запечатлели очевидцы и выложили в местный паблик социальной сети. Происшествие случилось на проспекте Ленина.

На перекрестке Ленина – Никитина собралось уже множество спасательных служб и единиц техники. В аварии пострадало 5 человек. По предворительным данным, за автомобилем ВАЗ-2106 следовали сотрудники ДПС. Водитель автомобиля не смог справиться с управлением и столкнулся с «Ладлой-Калиной». Пострадавших сжало в автомобиле и они не могли выбраться.

ВАЗ-2106 не соблюдал правила и промчался на высокой скорости на красный свет в направлении речного вокзала. «Лада Калина» проезжала на зеленый свет без каких-либо нарушений.

Очевидци сообщили, что виновник ДТП оказался в нетрезвом виде. Позже данная информация не подтвердилась и сотрудники правоохранительных органов выяснили, что молодой человек был трезвым, но не имел водительского удостоверения.

Ранее в Ростове-на-Дону произошла авария, в которой мотоцикл отбросило прямо на стоявшую женщину. На проспекте Стачки случилось столкновение, в котором участвовали легковой автомобиль и мотоцикл. Водитель мотоцикла и пострадавшая женщина доставлены в больницу.