Незадолго до массового убийства керченский стрелок привёл в дом своей бабушки странных гостей. Один из них был одет в синюю форму, другой – в коричневую. “Я их никогда раньше не видела”, – добавила пенсионерка.

Следствие не исключает, что у Рослякова могли быть сообщники или даже опытный куратор, который и помог подготовить нападение. Версия обоснована тем фактом, что на приобретение сейфа, оружия и патронов, а также оформление нужных документов требуются немалые деньги. Это касается и ингредиентов для изготовления самодельной бомбы. Подруга семьи Росляковых рассказала, что подросток 3 года копил на оружие. Также вскоре после происшествия бабушка убийцы обнаружила пропажу 20 тысяч рублей.

Известно, что Росляков прошёл проверку в центре подготовки “Эгида”. Экзамен проверяет знание закона, правил безопасного обращения с оружием и 4 выстрела в тире. Инструкторы высоко оценили его мастерство. Однако, организация даёт ученикам только теоретические знания. Следствие выясняет, где подросток прошёл практическую подготовку.

Напомним, 17 октября в керченском политехническом колледже прогремел взрыв. Студент 4 курса открыл стрельбу по студентам, подорвал самодельную бомбу в столовой и по данным следствия покончил с собой в библиотеке. По последним данным, в результате происшествия погиб 21 человек, около 50 всё ещё находятся в больнице. Мотивы преступления до сих пор неизвестны.