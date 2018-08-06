Работница торгового центра в Китае упала в бассейн с голодными акулами

Сегодня, 20:43 \\ Происшествия

Стандартный рабочий день мог закончиться для женщины настоящей трагедией. 

 В торговом центре города Цзясин сотрудница должна было покормить голодных лимонных акул, что обитали в декоративном бассейне молла. 

Только вот девушка так боялась не успеть на важное совещание, что не придумала ничего лучше, чем скоротать путь через злосчастный бассейн. Спешка сыграла с сотрудницей злую шутку. Та, не заметив препятствие, свалилась прямиком к голодным животным. 

К счастью, неподалеку находились охранники, которые незамедлительно отправились на помощь к женщине. Они залезли в бассейн и помогли китаянке выбраться. Оперативность работников службы безопасности смогли предотвратить возможную страшную трагедию. 

Также в Китае планируется запустить “вторую Луну”, чтобы та освещала город. Как стало известно, планируется запуск искусственного спутника, который будет отражать солнечный свет. Предполагается, что подобная идея поможет не только уменьшить расход электричества, но и сможет привлечь большое количество туристов.

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Автор - Тереза Кёльн
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