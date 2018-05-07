В Гатчине пять человек пострадали от мощного взрыва

Сегодня, 17:27 \\ Происшествия

Происшествие сопровождалось дрожанием земли и огромным столбом черного дыма. Об этом жители Ленобласти пишут в социальных сетях.

 Город Гатчину под Санкт-Петербургом накрыл мощный взрыв. Его последствия ощущались даже за километры от эпицентра, который пришелся на местный завод "Авангард". Предприятие производит пиротехнические изделия, которыми торгует в соседнем магазине. Судя по фотографиям, обломки занесло даже на железнодорожные пути у станции Гатчина-Товарная-Балтийская.

По предварительным данным источников из МЧС, взрыв действительно раздался в одном из зданий завода. Пострадали пять человек, которые находились внутри. Трое оказались под завалами, а одного уже успели госпитализировать. На помощь жертвам взрыва прибыли спасатели.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Жители Керчи считают, что газовые плиты никак не могли стать причиной взрыва в колледже

 Местные жители отмечают, что взрыва газа в учебном заведении не могло произойти из-за использования электрических плит. Также очевидцы рассказывают о бутылке, кинутой в окно колледжа на первом этаже.

Автозавод «Урал» выпускает и продает дорожные автомобили

На автозаводе «Урал» сообщили о том, что на конвейер отправлены дорожные автомобили...

В Москве упал с 16-этажки экс-владелец газеты "Спорт-Экспресс"

 Его тело без признаков жизни нашли в районе Осеннего бульвара 15 октября примерно в...

В России стартовали продажи обновленного УАЗ «Пикап»

Представители автопроизводителя УАЗ сообщили, что в России стартовали продажи...

В Керчи взорвался газ, погибли 10 человек

 Взрыв прогремел примерно в 12 часов дня в политехническом колледже.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ