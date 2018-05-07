В Гатчине пять человек пострадали от мощного взрыва

Происшествие сопровождалось дрожанием земли и огромным столбом черного дыма. Об этом жители Ленобласти пишут в социальных сетях.

Город Гатчину под Санкт-Петербургом накрыл мощный взрыв. Его последствия ощущались даже за километры от эпицентра, который пришелся на местный завод "Авангард". Предприятие производит пиротехнические изделия, которыми торгует в соседнем магазине. Судя по фотографиям, обломки занесло даже на железнодорожные пути у станции Гатчина-Товарная-Балтийская.

По предварительным данным источников из МЧС, взрыв действительно раздался в одном из зданий завода. Пострадали пять человек, которые находились внутри. Трое оказались под завалами, а одного уже успели госпитализировать. На помощь жертвам взрыва прибыли спасатели.