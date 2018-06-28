В Приомском районе задержаны КамАЗы с опасными отходами

Сегодня, 17:13 \\ Происшествия

Грузовики были обнаружены недалеко от СНТ «Мичурина-2» по улице Заовражная в Приокском районе Нижнего Новгорода. Они занимались незаконной перевозкой токсичных отходов. 

 В Приорском районе были обнаружены несколько грузовых машин с сомнительным содержанием. Как удалось выяснить позднее, машины занимались перевозкой бытовых и строительных отходов. 

Но после полной проверки оказалось, что бытовые отходы были токсичными и опасными. Помимо этого, у водителей не было никакого разрешения на перевоз отходов подобного класса. 

Все КамАЗы были изъяты, после тщательной проверки их отправили на штрафную стоянку. 

Теперь данным нарушением занимаются специализированные органы. Все обстоятельства нарушения выясняются. Виновным будет назначен штраф. 

Тем временем в Алтае администрация города приняла решение сменить оператора по вывозу мусора. Теперь на территории города будут действовать региональные операторы, а ранее этим занимались “частники”. Из-за этого в столице наступил настоящий “мусорный апокалипсис”. Мусор не вывозится на протяжении нескольких дней, помимо этого, происходит изъятие мусорных жбанов, поэтому отходы начинают сваливать прям на землю.

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Автор - Тереза Кёльн
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