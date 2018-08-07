В Ленинградской области произошла авария с несколькими пострадавшими

19 октября около 12:00 произошла страшная авария в Ленинградской области.

Правоохранительные органы сообщили, что в 11:50 по трассе в направлении Санкт-Петербурга произошло столкновение автомобиля Pontiac с двумя другими машинами. Водители Hyundai и Ford Focus решили совершить остановку, но не успели выйти из транспорта, как водитель Pontiac на скорости врезался в них.

Виновником оказался мужчина 1965 года рождения, который получил значительные травмы. Женщина, которая является пассажиром Ford Focus и водитель Hyundai тоже травмированы, но находятся в сознании. Им оказана необходимая помощь врачами.

В машине также находились и дети, которых госпитализировали в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших оказались мальчик, которому 3 года, и девочка, которой 1 год и 3 месяца. Детей забрали для точного постановления диагноза.

Правоохранительные органы ведут расследование по данному делу и выясняют все обстоятельства.

Ранее в Афганистане произошла авария, в которой насчитывается около 20 погибших человек. По данному делу полиция проводит проверки.