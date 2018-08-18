Эрика "Давидыча" приговорили к 4 годам и 8 месяцам за страховое мошенничество

19 октября Дорогомиловский суд Москвы объявил окончательный вердикт лидеру сообщества "Смотра.ру". Из-за времени, проведенного под арестом, сидеть в колонии осужденному придется недолго.

В суде Эрика "Давидыча" Кутуашвили сразу признали виновным в страховом мошенничестве. По данным правоохранителей, блогер фальсифицировал угоны четырех автомобилей, чтобы получить за них страховые выплаты. В итоге компании "ВТБ страхование" и "Ингосстрах" понесли убытки в размере 10 миллионов рублей. Однако следствие не сумело доказать правонарушение в случае с BMW, за которую, якобы, получили 1,196 миллиона рублей. Как оказалось, Эрик Кутуашвили в момент преступления находился в Сингапуре.

Зато доказательства других случаев судью Антона Толстых вполне устроили. Он приговорил подсудимого к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы. Хотя обвинение просило 7. Пока шло расследование, Эрик "Давидыч" успел отсидеть в СИЗО 2 года и 8 месяцев. По закону, ему осталось жить в колонии общего режима около 9 месяцев.

Сам осужденный своей вины не признает. Он считает, что уголовное дело сфабриковали из-за его правозащитной деятельности. В апреле ЕСПЧ также не обнаружил вины Эрика Кутуашвили. Теперь защитники намерены обжаловать приговор.