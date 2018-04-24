В Пермском крае хулиганы повредили огромную солонку

Сегодня, 15:03 \\ Происшествия

В Пермском крае правоохранительные органы разыскивают неизвестных людей, которые причинили повреждения открытому арт-объекту в городе под названием «Солонка».

 Сотрудники полиции рассказали, что повреждения объекта незначительные: внизу не присутствует саморез, а крепежная планка согнута, что позволяет высыпаться специальному наполнителю, создающему иллюзию соли. На данный момент полиция устанавливает личности хулиганов, которые совершили такой поступок.

Такой арт-объект располагается в Березниках на Торговой площади, и передает символ соляных помыслов Верхнекамья. Высота солонки составляет 4,95 метров, выполнена из металла и поликарбоната, а во внутренней части наполнена силикагелем, который передает изображение настоящей соли. Гигантская солонка Березников занесена в Книгу рекордов России и является самой большой в стране.

Ранее в Рязани хулиганы испортили арт-объект исторического музея леденца. Специалисты выяснили, что леденец сломан специально. На данный момент проводятся проверки, полиция разыскивает хулиганов.

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Автор - Дарья Андросова
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