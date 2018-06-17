В западной части ФРГ из-за перестрелки с полицией погибли два человека

Сегодня, 14:12 \\ Происшествия

Известно, что инцидент произошел в городе Кирххайм-ан-дер-Вайнштрасе. Эта местность относится к федеральной немецкой земле Рейнланд-Пфальц.

 Сотрудники полиции ФРГ сообщают о случае, по ходу которого в западной части государства произошла перестрелка. Согласно информации, которую они предоставляют, из-за нее погибли два человека. Как стало известно, несколько человек открыли огонь по сотрудникам полиции. В результате этого они получили ранения, женщина и мужчина.

 Исходя из того, что их жизни, а также жизни мирных граждан угрожала опасность, им пришлось ликвидировать преступников. Сами они в довольно тяжелом состоянии с ранениями были госпитализированы в ближайшую больницу.

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Автор - Мартина Корф
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