Мосгорсуд оставил прежней меру пресечения для Александра Кокорина и Павла Мамаева

Сегодня, 14:01 \\ Происшествия

Ранее стало известно, что точно такое же решение судья вынес по делу младшего брата одного из футболистов, 19-летнего Кирилла Кокорина.

 СМИ сообщают срочную новость, согласно которой решился вопрос о переизбрании меры пресечения для содержащегося в СИЗО футболиста Александра Кокорина. Сегодня прошло заседание, по итогам которого его адвокат надеялся добиться для него ее смягчения.

 Свое ходатайство в суд даже подал президент ФК "Зенит" Сергей Фурсенко. Он оставил об Александре Кокорине положительный отзыв, говоря, что команда тяжело без него справляется, и он должен появляться на тренировках. Тем не менее, судья заявил, что по закону Фурсенко не может ходатайствовать об этом.

По этой причине для спортсмена Мосгорсуд оставил прежней меру пресечения. Точно такое же решение было вынесено и по делу футболиста "Краснодара" Павла Мамаева.

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Автор - Мартина Корф
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