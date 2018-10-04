В Волгодонске водитель ВАЗ-2109 сбил школьников на пешеходном переходе

В Волгодонске произошла авария, в которой пострадали 9-летний мальчик и 7-летняя девочка. 18 октября детей сбила машина, когда они направлялись в учебное заведение и передвигались по нерегулируемому пешеходному переходу. Происшествие случилось на улице Карла Маркса возле 22-го дома.

Около 8:00 ребята направлялись в школу, и водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением, в результате чего сбил их на пешеходном переходе. Автомобиль не успел вовремя затормозить.

Несовершеннолетние жители города получили травмы. Сотрудники скорой помощи отправили детей в больницу, где им оказали всю необходимую помощь. Сотрудники правоохранительных органов разбираются по данному происшествию и уточняют его детали.

Ранее в городе Волгодонске прошел фестиваль, в котором приняли участие пенсионеры разного возраста. Мероприятие было направлено в спортивное русло, чтобы жители города чувствовали себя положительно и могли заниматься спортом каждый день.