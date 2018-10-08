Тренер и президент ФК "Зенит" вступились за Кокорина в суде

Руководство клуба просит для футболиста наказания, которое позволит ему вернуться на поле. Об этом они заявили 19 октября во время пресс-конференции.

Тренер "Зенита" Сергей Семак, выступая перед футболистами, осудил действия Александра Кокорина. Он лишь порадовался, что драки с участием игроков не привели к более серьезному ущербу для пострадавших. "Слава Богу, никто не умер," - отметил наставник подозреваемого.

Он подчеркнул, что все люди способны на ошибки, и обязаны нести за них адекватное наказание, согласно закону. Но Сергей Семак надеется: Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут опять заниматься футболом благодаря справедливому вердикту судей. Тренер уверен, игроки уже ощутили тяжелую ответственность за свои поступки, находясь в СИЗО.

Президент клуба Сергей Фурсенко также вступился за сотрудника. Он отправил в суд положительную характеристику Александра Кокорина с места работы. Её отказались приобщать к делу, но должны учесть при вынесении приговора. По данным Life Shota, руководитель "Зенита" охарактеризовал подозреваемого, как "любимого игрока Дзюбы". Он отметил, что без Александра Кокорина команда не может нормально играть.

Стоит отметить, что под арестом находится не только футболист, но и его брат Кирилл. Как сообщает Mash, мать заключенных требует для сына освобождения под залог в 10 миллионов рублей. Но это касается исключительно Александра.

Напомним, футболистов обвиняют в хулиганстве и побоях, которые произошло 8 октября. По версии следствия, братья Кокорины и Павел Мамаев устроили две драки в Москве. В связи с этим подозреваемых поместили в СИЗО до 8 декабря. Защитники Павла Мамаева попытались обжаловать меру пресечения, однако получили отказ.