В центре Петербурга загорелось здание "Ростелекома"

Офис телекоммуникационной компании располагается на Синопской набережной. Из нескольких его окон валит черный дым, а также виден огонь внутри.

В сети бурно обсуждают фотографии, которые массово стали публиковать жители Санкт-Петербурга. Они увидели, как в центре города загорелся большой бизнес-центр и поспешили рассказать об этом другим. После обращений журналистов в экстренные службы информация подтвердилась. Сотрудники сообщили, что пожар произошел в здании "Ростелекома".

На месте уже работают пожарные. Они эвакуировали всех сотрудников фирмы, которых оказалось примерно тысяча, а после занялись ликвидацией огня. К месту прибыли десять специальных машин. Пожарные пытаются потушить огонь, очаг которого обнаружили на пятом этаже.