Юный дрессировщик случайно упал в бассейн для крокодилов

Происшествие вызвало панику среди участников шоу. Однако завершилось благополучно.

Как пишет таблоид Daily Express, представление устроили в одном из учреждений в Китае. Ведущая и три дрессировщика расположились внутри павильона для крокодилов, о чем свидетельствуют изображения животного на барьерах. Самый старший из укротителей присел перед хищником, направляя к его пасти воздушный шарик. Вероятно, крокодил должен был его лопнуть своим мощным укусом.

Тем временем двое юных помощников стояли в нескольких метрах у кромки воды. Один из них случайно оступился и упал в бассейн. Все люди в павильоне испугались внезапного плеска и бросились прочь от потенциальной угрозы. Однако меланхоличный крокодил на переполох не отреагировал и продолжил лежать в прежнем положении. Его сородичи также не показались на суше.