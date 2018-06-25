Юный дрессировщик случайно упал в бассейн для крокодилов

Сегодня, 11:20 \\ Происшествия

Происшествие вызвало панику среди участников шоу. Однако завершилось благополучно.

 Как пишет таблоид Daily Express, представление устроили в одном из учреждений в Китае. Ведущая и три дрессировщика расположились внутри павильона для крокодилов, о чем свидетельствуют изображения животного на барьерах. Самый старший из укротителей присел перед хищником, направляя к его пасти воздушный шарик. Вероятно, крокодил должен был его лопнуть своим мощным укусом.

Тем временем двое юных помощников стояли в нескольких метрах у кромки воды. Один из них случайно оступился и упал в бассейн. Все люди в павильоне испугались внезапного плеска и бросились прочь от потенциальной угрозы. Однако меланхоличный крокодил на переполох не отреагировал и продолжил лежать в прежнем положении. Его сородичи также не показались на суше.

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Автор - Александр Лубяной
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